Егор Дёмин не вошёл в рейтинг 27 лучших атакующих защитников по версии популярного портала

Североамериканский баскетбольный портал HoopsHype составил рейтинг 27 лучших атакующих защитников к сезону-2026/2027 НБА. Примечательно, что в него не вошёл 20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, который в своём дебютном сезоне в лиге в среднем набирал 10,3 очка, делал 3,3 результативной передачи и 3,2 подбора.

По версии портала, пятёрку лучших на этой позиции составили Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс») и Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»). Последние три места в списке заняли Кристиан Браун («Денвер Наггетс»), Анферни Саймонс («Филадельфия Сиксерс») и Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

Отметим, по итогам Летней лиги НБА — 2026 Дёмин вошёл во вторую символическую сборную турнира, в среднем набирая 21,8 очка, делая 5,2 подбора и 3,8 передачи.