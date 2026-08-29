«Майами» может подписать атакующего защитника после его отчисления из «Миннесоты»

Атакующий защитник Джон Кончар может продолжить карьеру в «Майами Хит». Американский баскетболист стал потенциальным кандидатом на усиление команды после того, как был отчислен из «Миннесоты Тимбервулвз».

По информации североамериканского журналиста и инсайдера ClutchPoints Бретта Сигеля в социальной сети Х, «Майами» ранее интересовался Кончаром, когда тот выступал за «Мемфис Гриззлиз», и может рассмотреть его кандидатуру после последнего обмена. У «Хит» есть свободное место в составе и около $ 2,5 млн пространства до первого налогового порога, что позволяет клубу подписать 30-летнего игрока.

В прошлом сезоне Кончар набирал в среднем 4,4 очка, делал 4,3 подбора и 2,1 передачи за матч, реализуя 28,3% трёхочковых. При этом за карьеру его показатель дальних бросков составляет 34,9%.