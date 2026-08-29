Агент Куминги рассказал, почему Жонатан отказался от сделки с «Голден Стэйт» за $ 75 млн

Аарон Тёрнер, агент форварда Жонатана Куминги объяснил, почему его клиент отклонил предложение «Голден Стэйт Уорриорз» на $ 75 млн за три года и предпочёл подписать двухлетний контракт с «Миннесотой Тимбервулвз» на $ 13 млн.

«По‑моему, ему нужно было оказаться в таком месте, где он сможет зарабатывать в долгосрочной перспективе или хотя бы выйти за рамки этого контракта. Там, где всё строится вокруг баскетбола. Ведь вместе с баскетболом приходят и деньги, верно? Если ты разбираешься в этом бизнесе, понимаешь: если ты идеально вписываешься в баскетбольную систему, деньги сами придут.

Если ставить деньги выше баскетбола, так не получится постоянно увеличивать свой доход. Поэтому нужно оказаться в максимально подходящей для себя баскетбольной ситуации. А если подписать более долгий контракт, ты уже не сможешь это контролировать», — сказал Тёрнер в интервью для Run It Back on FanDuel TV.