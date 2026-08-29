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The Score назвал 10 самых выгодных контрактов НБА

The Score назвал 10 самых выгодных контрактов НБА
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Аналитики The Score включили Леброна Джеймса в список самых выгодных контрактов НБА, несмотря на его возраст и скромную зарплату в $ 4 млн.

В рейтинге самых выгодных контрактов лиги 41-летний Леброн занял первое место. Его двухлетнее соглашение с «Филадельфией Сиксерс» на $ 7,9 долларов составляет всего 2,4% от потолка зарплат. Для сравнения: в прошлом сезоне Леброн был одним из четырёх игроков НБА, набиравших в среднем минимум 20 очков, семь передач и шесть подборов за игру. Остальные трое (Лука Дончич, Никола Йокич, Джейлен Джонсон) заработают в сезоне-2026/2027 от $ 30 до 59 млн.

В топ-10 также вошли: Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс», $ 8 млн в год), Никил Александр-Уокер («Атланта Хоукс», $ 15,2 млн), Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз», $ 28 млн), Аджай Митчелл («Оклахома-Сити Тандер», $ 2,9 млн), Деррик Уайт («Бостон», $ 32,6 млн), Коллин Гиллеспи («Финикс Санз», $ 12 млн), Дин Уэйд («Филадельфия», $ 9,7 млн), Кэм Спенсер («Мемфис Гриззлиз», $ 2,6 млн) и Ландри Шамет («Нью-Йорк Никс», $ 6 млн).

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