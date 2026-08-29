Бронни Джеймс — об уходе отца из «Лейкерс»: честно говоря, есть какое‑то облегчение

Сын Леброна Джеймса Бронни, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», признался, что испытывает облегчение после ухода отца из команды, поскольку теперь может сосредоточиться на своей собственной карьере.

«Честно говоря, есть какое‑то облегчение от того, что теперь могу сосредоточиться на своём пути. Чувствую, что могу раскрыться, сформировать свою индивидуальность и показать, на что способен, без каких‑либо внешних отвлекающих факторов. Теперь главное — каждый день усердно работать, продолжать совершенствоваться и доказывать, что я самостоятельный игрок», — приводит слова Бронни издание Los Angeles Times.

Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2024/2025 он дебютировал в лиге и стал первым игроком в истории НБА, выступившим за одну команду вместе со своим отцом Леброном Джеймсом.