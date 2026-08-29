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Кларк установила новый рекорд в WNBA, набрав рекордные показатели в двух играх кряду

Кларк установила новый рекорд в WNBA, набрав рекордные показатели в двух играх кряду
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Разыгрывающая «Индианы Фивер» американка Кейтлин Кларк стала первым игроком в истории WNBA, которая набрала 30+ очков и отдала 10+ передач в двух матчах подряд.

В матче с «Коннектикут Сан» Кларк набрала 34 очка и отдала 12 передач. Днём ранее в игре с «Чикаго Скай» на её счету было 37 очков и 10 передач. До неё никому в WNBA не удавалось повторить подобное достижение.

Кейтлин была выбрана под общим первым номером в драфте WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». Является двукратной чемпионкой мира среди девушек в составе сборной США.

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Видео. Кейтлин Кларк набрала 22 очка за две минуты в игре с мужчинами:

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