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Аренас — о подписании Куминги с «Миннесотой»: почему твои контракты становятся всё хуже?

Аренас — о подписании Куминги с «Миннесотой»: почему твои контракты становятся всё хуже?
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд Гилберт Аренас раскритиковал решение форварда Жонатана Куминги подписать двухлетний контракт с «Миннесотой Тимбервулвз» на $ 13 млн вместо более выгодного предложения от «Лейкерс».

«Бро, ты только что подписал контракт уровня подкаста. Почему твои контракты становятся всё хуже? Ты же блистал в Атланте. Два года за $ 13 млн? У «Лейкерс» 15 игроков под контрактом зарабатывают больше. Если бы мы знали, что так дёшево продаёшься, ты бы уже давно был подписан. Кто твой агент?» — приводит слова Аренаса издание Basketball Network.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Куминга мог получить от «Лейкерс» на $ 12 млн больше в год и место в стартовом составе, но выбрал «Миннесоту» ради более короткого контракта и контроля над своей карьерой.

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