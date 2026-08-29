Евролига начнёт дисциплинарное расследование по делу защитника «Олимпиакоса» Уолкапа

Евролига намерена открыть дисциплинарное производство в отношении Томаса Уолкапа, который в одностороннем порядке расторг контракт с «Олимпиакосом» и, по информации источника, вёл переговоры с «Дубаем». Об этом сообщает Eurohoops.

По данным издания, Евролига изучит обстоятельства, при которых защитник вёл переговоры с «Дубаем», будучи действующим игроком «Олимпиакоса». Согласно регламенту Евролиги, это запрещено без письменного разрешения клуба. Контракт Уолкапа с греческой командой действует до лета 2027 года и не содержит опций выкупа.

Ранее Уолкап письменно уведомил «Олимпиакос» об одностороннем расторжении контракта. Клуб, в свою очередь, направил письма в «Дубай» и Евролигу. «Олимпиакос» уже открыл внутреннее дисциплинарное производство против игрока. Ожидается, что сторона Уолкапа подаст апелляцию в BAT — суд ФИБА по финансовым спорам.

Официальные подробности по делу будут известны в ближайшие дни.