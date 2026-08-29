Канадский защитник Беннедикт Матурин продолжит карьеру в «Нью-Орлеане»

Канадский защитник Беннедикт Матурин перешёл в «Нью-Орлеан Пеликанс» после того, как «Лос-Анджелес Клипперс» отказался повторять предложение по контракту ограниченно свободного агента. Об этом сообщает издание Basket News.

Матурин заключил с «Пеликанс» двухлетнее соглашение с опцией игрока на сезон-2027/2028. Контракт гарантирован на предстоящий сезон, а после его завершения баскетболист сможет воспользоваться предусмотренной договором опцией и получить дополнительную гибкость в вопросе своего будущего.

Матурин провёл в «Клипперс» вторую половину прошлого сезона после обмена из «Индианы Пэйсерс». В 26 матчах за калифорнийскую команду он набирал в среднем 17,4 очка, делал 5,5 подбора, 2,5 передачи и один перехват за 28 минут на площадке.