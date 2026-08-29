15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс с трудом принял роль третьей опции в «Лейкерс» — The Athletic

Леброн Джеймс с трудом принял роль третьей опции в «Лейкерс» — The Athletic
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс болезненно отреагировал на свою роль в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026, сообщает издание The Athletic.

По информации ресурса, американцу пришлось бороться с тем, что он является третьей опцией в стане «озёрников».

Напомним, 41-летний Джеймс завершил выступление за «Лейкерс» по окончании минувшего сезона, перейдя в «Филадельфию Сиксерс». Предстоящий сезон НБА станет для него 24-м в карьере.

Ранее журналист назвал причину срыва перехода Леброна в «Голден Стэйт», связанную с Карри.

Материалы по теме
Журналист назвал причину срыва перехода Леброна в «Голден Стэйт», связанную с Карри

Видео: тренер Леброна показал развитие фирменного трюка Джеймса

Комментарии