Леброн Джеймс с трудом принял роль третьей опции в «Лейкерс» — The Athletic

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс болезненно отреагировал на свою роль в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026, сообщает издание The Athletic.

По информации ресурса, американцу пришлось бороться с тем, что он является третьей опцией в стане «озёрников».

Напомним, 41-летний Джеймс завершил выступление за «Лейкерс» по окончании минувшего сезона, перейдя в «Филадельфию Сиксерс». Предстоящий сезон НБА станет для него 24-м в карьере.

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