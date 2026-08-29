Молодёжь ЦСКА увидела, как тренируется чемпион Единой лиги

Действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА провёл открытую тренировку в «Баскет Холле» (Крылатское) для игроков ЦСКА-2, «ЦСКА-Юниора» и ЦСКА-ДЮБЛ.

Баскетболисты провели функциональную разминку под руководством тренера по физподготовке Павла Герасимова, отработали комбинации, а после сыграли пять на пять тремя пятёрками. По окончании тренировки Каспер Уэйр, Никита Курбанов и Семён Антонов пообщались с юниорами, вопросы от которых задал главный тренер ЦСКА-2 Олег Бартунов.

Фото: БК ЦСКА

Напомним, регулярный чемпионат Единой лиги начнётся 25 сентября и завершится 4 апреля. Стадии плей-ин и плей-офф пройдут с 8 апреля по 7 июня 2027 года.