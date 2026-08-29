Кевин Дюрант раскрыл, что хотел бы сделать после завершения карьеры в НБА

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант рассказал, чем бы хотел заняться после завершения карьеры.

«Каждый день нахожу новые вещи, которые хотел бы сделать. Одна из моих главных целей — стать генменеджером сборной США на одной из Олимпиад в будущем», — сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Boardroom.

Кевину Дюранту 37 лет. Американец дебютировал в НБА в 2007 году за «Сиэтл Суперсоникс» (ныне — «Оклахома Сити-Тандер»), впоследствии выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Дважды становился чемпионом (2017, 2018).