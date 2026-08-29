Эргин Атаман — о Джеди Османе: лучший игрок Европы на своей позиции

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высоко оценил выступление капитана команды форварда Джеди Османа после победы в отборочном матче к чемпионату мира 2027 года с Литвой (94:66).

«Прежде всего, хочу поздравить Джеди. Он отлично справляется как капитан и даёт всё необходимое команде. Как по мне, Джеди является лучшим игроком Европы на своей позиции. Если поместить его в правильную систему, он покажет это на площадке. Он заявляет о себе, делает своих напарников по команде лучше и вносит большой вклад своим позитивным настроем», — приводит слова Атамана издание Eurohoops.

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