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Брукс оценил переход Бриджеса в «Финикс» и назвал его сильные стороны

Брукс оценил переход Бриджеса в «Финикс» и назвал его сильные стороны
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс высказался о переходе в команду американца Майлза Бриджеса.

«Майлз даст нам необходимые размеры, ловкость и атлетизм, чтобы защищаться от «четвёрок». Это позволит мне блокировать некоторых вингеров и защитников, что мне нравится, хотя мы с Майлзом взаимозаменяемы.

Я поставлю перед ним задачу опекать защитников и буду выводить его из зоны комфорта, чтобы сделать его лучше и научиться защищаться против любой позиции, не только от «троек» и четвёрок», но и от парней вроде Кавая Леонарда и ДеАарона Фокса», — сказал Брукс на пресс-конференции.

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