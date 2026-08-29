Дрэймонд Грин — о подписании Куминги в «Миннесоту»: это зарплата скамейки

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин прокомментировал переход одноклубника Жонатана Куминги в «Миннесоту Тимбервулвз».

«Когда вы переходите в команду с низким уровнем зарплат, начинаются сложности… Если стартовый состав начинает сезон не очень хорошо, а аналитики говорят, что эта группа не очень хорошо сыгралась по какой-то причине… Зарплата в $ 6,5 млн в НБА — это зарплата скамейки. Твоя зарплата в конечном итоге определяет, как команда обращается с тобой.

Я переживаю за Джонатана, потому что, если состав не сыграется, он будет первым, кого «выключат», — сказал Грин в своём подкасте.