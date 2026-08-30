Уиндхорст объяснил, почему Гилджес-Александер рискует не стать MVP в третий раз подряд

Эксперт Брайан Уиндхорст объяснил, почему, по его мнению, звезда «Оклахомы Сити-Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер рискует не стать MVP сезона НБА в третий раз подряд.

«Есть тенденция. Вы можете стать MVP дважды подряд, но по какой-то причине планка для третьей награды MVP поднимается очень, очень высоко. Последний парень, ставший MVP трижды подряд, был Бёрд, с 1984-го по 1986-й.

Самые спорные MVP получаются, когда парни пытаются сделать это в третий раз подряд. К примеру, Джордан выиграл в 1991-м, 1992-м, а затем в 1993-м выиграл Баркли, и это стало многолетним спором. Леброн дважды делал это, он проиграл Деррику Роузу, и, хотя я считаю, что Роуз был потрясающ в тот год, многие посчитали, что это была ошибка», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.