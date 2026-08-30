«Миннесота» отчислила игрока, полученного в недавнем обмене ради Куминги

«Миннесота Тимбервулвз» отчислила недавно приобретённого Джона Кончара, информирует официальный сайт клуба. 30-летний игрок в сезоне-2025/2026 провёл 56 матчей за «Мемфис Гриззлиз» и «Юту Джаз», набирая в среднем 4,4 очка и 4,3 подбора за 19,9 минуты на площадке при 47% реализации бросков с игры.

Кончар был получен из «Юты» ранее в ходе обмена, который позволил «Миннесоте» освободить место под потолком зарплат для подписания Жонатана Куминги. В обратном направлении в «Джаз» отправился истекающий контракт Джоша Грина на $ 14,68 млн, а в обмен «Миннесота» получила Кончара ($ 6,17 млн) и Коди Уильямса ($ 6,02 млн).

Хотя в пресс-релизе это не уточняется, ожидалось, что клуб воспользуется правилом растяжения контракта, распределив его нагрузку по потолку зарплат на три сезона — примерно по $ 2,06 млн в год.