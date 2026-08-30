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Тони Паркер оценил шансы «Сан-Антонио» на чемпионство с Вембаньямой

Тони Паркер оценил шансы «Сан-Антонио» на чемпионство с Вембаньямой
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» и главный тренер АСВЕЛа Тони Паркер высказался о центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме.

«Потенциал у него просто потрясающий. Знаете, думаю, это лишь вопрос времени, когда они [«Спёрс»] станут чемпионами», — приводит слова Паркера Inquirer.

Отметим, что в сезоне-2025/2026 Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории НБА, получившим награду «Лучший оборонительный игрок», причём собрал все 100 возможных голосов за первое место.

В 64 матчах регулярного чемпионата центровой в среднем блокировал 3,1 броска за игру, а также набирал 25,0 очка, 11,5 подбора и 3,1 передачи.

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