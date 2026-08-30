Игрок НБА подписал договор аренды пентхауса, а через полчаса в него ударила молния

Новый пентхаус защитника «Филадельфии Сиксерс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в Филадельфии, как сообщается, ударила молния, и его затопило спустя время после подписания договора аренды.

Вода начала литься прямо с потолка, и до эвакуации в квартире успело набраться несколько сантиметров воды. Позже электрик сказал, что, по его словам, вероятность такого удара — 1 к 400 миллионам. Об этом рассказала жена баскетболиста Маккензи Колдуэлл-Поуп в социальной сети TikTok.

«Ребята, у нас первый день в Филадельфии, и в наш кондо ударила молния. Я сейчас в отеле, потому что мы остались без жилья. Я прилетела вчера, приехала где-то к десяти утра. Грузчики уже начали заносить вещи примерно в девять, да? Я приезжаю, встречаюсь с координатором по переезду — всё идёт отлично. Я буквально нахожусь здесь минут 30 после подписания аренды, и тут, ребята, я слышу самый громкий удар в своей жизни.

И это при том, что мы на пентхаусном этаже, на самом верхнем. И вдруг с потолка начинает что-то сыпаться, потом вода просто хлещет внутрь. Все сразу начинают кричать: «Нам надо выбираться отсюда!» И когда я говорю «вода хлещет», там уже было минимум 5-8 см воды, прежде чем мы вообще успели выйти. Мы такие: «Всё, уходим», — быстро схватили самое ценное и свалили. А потом ещё увидели, что вода идёт из лифтов. Все лифты не работают, так что нам пришлось спускаться пешком с 14-го этажа, чтобы выбраться в безопасное место.

И потом, ребята, после всех этих отрицаний — я всё равно слышала то, что слышала. И электрик сказал: «Да, в вашу квартиру ударила молния. И шанс того, что конкретно такую квартиру ударит именно так, — один на 400 миллионов». Что?! Единственный плюс во всей этой истории — может, у меня теперь есть суперсилы, потому что то, как в нашу квартиру ударило...» — поделилась Маккензи.