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Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 30 августа

Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 30 августа
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Сегодня, 30 августа, состоятся отборочные матчи на мужской чемпионат мира по баскетболу — 2027. Всего в рамках игрового дня запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Расписание на 30 августа:

15:30 — Нидерланды — Хорватия;
15:45 — Польша — Германия;
18:30 — Швеция — Франция;
19:00 — Эстония — Финляндия;
19:00 — Латвия — Израиль;
21:00 — Словения — Венгрия.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.

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