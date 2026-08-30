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«Я просто кричал». Центровой «Филадельфии» Бона — о реакции на новость про Леброна

«Я просто кричал». Центровой «Филадельфии» Бона — о реакции на новость про Леброна
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Адем Бона рассказал о своей реакции на подписание четырёхкратного чемпиона американца Леброна Джеймса.

«Это было очень смешно… Я был в Нигерии, когда это произошло. Друг позвонил мне, просто по телефону, и я такой: «Ты знаешь, что звонишь мне по телефону? Не нужно звонить мне так из Штатов в Нигерию». А он: «Йоу, «Сиксерс» получили Брона». Я просто начал кричать изо всех сил в своей машине, со мной были мои братья, и мы просто начали прыгать в машине так, что она начала подпрыгивать (смеётся)… Да, это был яркий момент», — приводит слова Боны NBA Europe.

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