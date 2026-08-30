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Чемпион НБА: Дончич выиграет чемпионат, но не с таким стилем игры

Чемпион НБА: Дончич выиграет чемпионат, но не с таким стилем игры
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ченнинг Фрай считает, что звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» словенцу Луке Дончичу придётся изменить стиль игры, чтобы выиграть чемпионат.

«Я считаю, что Лука выиграет чемпионат. Но я не думаю, что он выиграет с таким стилем игры и текущим задействованием. Ему нужна команда вокруг него, очевидно, но он играет, тратя много сил, и обычно сильно устаёт.

Упустил ли он свой шанс? Нет. Я просто считаю, что в какой-то момент Лука смирится с тем, что это не то, что требуется для победы. Великолепие Луки не превзойдёт «Оклахому», «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» или «Филадельфию», — сказал Фрай в подкасте Road Trippin’ Road.

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