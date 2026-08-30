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37-летний Кевин Дюрант объяснил, почему живёт один

37-летний Кевин Дюрант объяснил, почему живёт один
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант объяснил, почему в 37 лет живёт один.

«Отсутствие каких-либо ожиданий легче для меня. Потому что иногда я не хочу видеться с кем-либо и разговаривать.

Совместная жизнь это большая ответственность. По-настоящему совмещать свою жизнь с кем-то каждый день это безумие… Особенно когда ты всю жизнь прожил один», — сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Boardroom.

Ранее Дюрант раскрыл, что хотел бы сделать после завершения карьеры в НБА.

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