37-летний Кевин Дюрант объяснил, почему живёт один

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант объяснил, почему в 37 лет живёт один.

«Отсутствие каких-либо ожиданий легче для меня. Потому что иногда я не хочу видеться с кем-либо и разговаривать.

Совместная жизнь это большая ответственность. По-настоящему совмещать свою жизнь с кем-то каждый день это безумие… Особенно когда ты всю жизнь прожил один», — сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Boardroom.

Ранее Дюрант раскрыл, что хотел бы сделать после завершения карьеры в НБА.

Материалы по теме Кевин Дюрант раскрыл, что хотел бы сделать после завершения карьеры в НБА

Кевин Дюрант проигнорировал Леонеля Месси и Шона Брэди на Fanatics Fest