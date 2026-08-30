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Тони Паркер: предпочту четыре титула НБА и Зал славы, чем быть в топ-5 разыгрывающих

Тони Паркер: предпочту четыре титула НБА и Зал славы, чем быть в топ-5 разыгрывающих
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Тони Паркер высказался о своей карьере.

«Рейтинги не волнуют меня, потому что в конечном итоге я в Зале славы и у меня четыре перстня НБА. Я лучше предпочту четырежды выиграть чемпионат, чем быть парнем, которого ставят в топ-5, топ-10. Я лучше предпочту четыре титула и Зал славы.

Это никогда, на самом деле, не волновало меня. Я чувствую себя благословленным, учитывая мою карьеру и особенно учитывая моё происхождение. Моя жизнь была лучше, чем всё, о чём я мог мечтать. Да, я считаю себя одним из лучших, но это не так уж и важно для меня», — сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Bilyonaryo News Channel.

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