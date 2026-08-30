«Монако» отстранён от профессиональных соревнований во Франции — Eurohoops

Французский клуб «Монако» отстранён от профессиональных соревнований в национальной лиге из-за финансовых проблем, сообщает издание Eurohoops.

По информации издания, Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) отказал команде в просьбе о пересмотра дела. «Монако» может подать в суд, однако ожидается, что клуб не будет этого делать. Отметим, что «Монако» является действующим чемпионом Франции.

Ранее стало известно, что «Монако» не получил ожидаемую помощь от инвестиционного фонда Clayton Sport, связанного с легендой бразильского футбола Роналдиньо.

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