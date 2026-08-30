Эксперт высказался о сравнении Джейлена Брансона с Гилджес-Александером

Аналитик НБА Макс Келлерман сравнил двух звёздных разыгрывающих — Джейлена Брансона и Шея Гилджес-Александера.

«Итак, вот вам лучший практический эксперимент прошлого сезона. И фанатам ШГА это явно не понравится, потому что Шей лучше играет в защите. Здесь мы имеем почти идеальный эксперимент в реальных условиях. Понятно, что вы можете возразить: «Ой, ну они же играют в разных командах». Ничто не идеально. Это же не лабораторное исследование, но этот пример максимально близок к нему. Шей и Джейлен Брансон играют на одной позиции, верно?

Современный разыгрывающий НБА, действующий через пик-н-роллы, и все сопутствующие моменты. Разыгрывающие, которые постоянно провоцируют фолы. Джейлен Брансон тоже этим занимается. Очевидно, что они оба играли против одной и той же команды. Между финалом Западной конференции и финалом НБА не было никаких серьёзных травм. Это была та же самая команда. Они бросили те же ресурсы на то, чтобы остановить лидера. Те же защитники, даже та же оборонительная схема. И на протяжении бóльшей части серии это работало против Шея. Он не смог преодолеть защиту «Спёрс» в плотных матчах этой очень конкурентной серии.

А ведь Шей — великий игрок. Конечно, то же самое они попробовали сделать и против Брансона, и в первых двух матчах это сработало. В первых играх атака Брансона не была эффективной, но, поскольку Брансон лучше Шэя, то есть он ценнее для команды, он смог адаптироваться. Послушайте, не было такого, что «Никс» выносили их в каждом матче. Им приходилось отыгрываться практически каждый раз. Ну как минимум в двух или трёх играх. Им приходилось совершать камбэки, потому что баскетбольный мозг Джейлена Брансона работал сверхурочно. Он читал игру, реагировал на изменения и делал именно то, что было необходимо, чтобы тащить команду», — приводит слова