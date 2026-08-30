Сборная Германии обыграла Польшу в отборочном матче к ЧМ-2027, Шрёдер набрал 18 очков

Мужская сборная Германии по баскетболу в овертайме одержала победу над национальной командой Польши в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 30 августа на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске, Польша. Матч завершился со счётом 96:94 ОТ (28:15; 13:16; 29:27; 13:25; 13:11).

Самым результативным игроком в составе немецкой команды стал 32-летний разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Деннис Шрёдер. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и пять передач.

В составе сборной Польши отметился 33-летний игрок Матеуш Понитка. На его счету 20 очков, восемь подборов и пять передач.

После этого матча у сборной Германии семь побед в восьми матчах. Польша потерпела первое поражение поражение в квалификации.