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Форвард «Зенита» Воронцевич прокомментировал поражение от сербского ФМП

Форвард «Зенита» Воронцевич прокомментировал поражение от сербского ФМП
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал поражение своей команды от сербского клуба ФМП (78:84) в товарищеском матче на сборе в Белграде.

«Против ФМП нормально боролись. Концовку, видимо, не дотерпели. Где-то много промазали, наверное, от переизбытка желания. Но у нас не все игроки были в составе. Тренерский штаб лимитировал игровое время. И, конечно, хочется в каждом матче выигрывать, но самое главное сейчас здоровье, чтобы все набрали хорошие кондиции. Поэтому тренировочные игры ничего не решают. Тренеры смотрят, как мы наигрываем комбинации, как выполняем все требования. Так что всё нормально, идём дальше», — приводит слова Воронцевича телеграм-канал «СБГ Daily».

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