Форвард «Зенита» Воронцевич высказался о предстоящем матче с «Партизаном»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча c белградским «Партизаном», который состоится 31 августа.

— Следующий соперник — один из самых серьёзных на сборе. Какие мысли перед «Партизаном»?

— Все парни стараются играть на команду, и уже есть понимание в игре, командная химия. Да, мы понимаем, что набираем кондиции и играем зачастую не так, как следует. Допустим, нам говорят играть быстро, но есть разница между «быстро» и «торопливо». Это рабочие моменты, которые улучшаются с каждым днём. Настрой потрясающий, играем друг за друга. Да, пока не идеально, но мы подходим к оптимальному уровню. Конечно, повторюсь, когда все будут в полном составе, с нами будет непросто биться, — приводит слова Воронцевича телеграм-канал «СБГ Daily».