Валанчюнас высказался о дебютном матче в составе «Жальгириса»

Новый центровой «Жальгириса» Йонас Валанчюнас дебютировал за литовский клуб в первом предсезонном матче с «Ригас Зелли» (97:85) и после игры оценил состояние команды, отметив, что они движутся в правильном направлении.

«Здорово вернуться, надеть зелёную майку и играть в баскетбол. Эта игра была для нас проверкой, возможностью понять, на каком мы сейчас этапе. Мы продолжаем работать над разными аспектами и стараемся собрать всё воедино. Мы вместе всего неделю, и эта неделя была очень насыщенной. Нам ещё многое предстоит улучшить, но именно для этого мы здесь. Мы рано начали подготовку, чтобы у нас было достаточно времени всё наладить. Думаю, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Валанчюнаса портал Sportando.