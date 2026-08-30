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Кайли Дженнер заявила, что атмосфера на матчах «Никс» заставила её полюбить спорт

Кайли Дженнер заявила, что атмосфера на матчах «Никс» заставила её полюбить спорт
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Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала, что стала преданной болельщицей баскетбола после того, как впервые посетила домашнюю игру «Нью-Йорк Никс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я никогда особо не увлекалась спортом, пока не побывала на матче «Никс». И влюбилась. Есть в этом какая-то энергия, магия «Мэдисон Сквер Гарден»… Знаете, думаю, что меня можно назвать счастливой фанаткой «Нью-Йорка», потому мне не пришлось долго ждать их победы», — приводит слова Дженнер портал Yahoo! Sports.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА впервые за 53 года после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии сезона-2025/2026 со счётом 4-1.

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