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Сборная Франции обыграла Швецию в отборочном матче к ЧМ-2027, Вембаньяма набрал 18 очков

Сборная Франции обыграла Швецию в отборочном матче к ЧМ-2027, Вембаньяма набрал 18 очков
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Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 30 августа на стадионе «Авичи Арена» в Стокгольме, Швеция. Матч завершился со счётом 84:69 (20:24; 18:14; 17:16; 29:15).

ЧМ-2027 — Европа
30 августа 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Швеция
Окончен
69 : 84
Франция

Самым результативным игроком в составе французской команды стал звёздный 22-летний центровой клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Он набрал 18 очков, сделал восемь подборов и две передачи.

В составе сборной Швеции отметился 25-летний игрок Пелле Ларссон. На его счету 23 очка и один подбор.

После этого матча у сборной Франции семь побед в восьми матчах. Швеция потерпела четвёртое поражение подряд.

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