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Хардуэй: Эдвардс ещё разочаруется в этой трансформации «Вулвз»

Хардуэй: Эдвардс ещё разочаруется в этой трансформации «Вулвз»
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Член Зала славы НБА Тим Хардуэй заявил, что «Миннесота Тимбервулвз» ослабила состав в межсезонье-2026, обменяв Наза Рида и Джулиуса Рэндла, и выразил мнение, что лидер команды Энтони Эдвардс будет разочарован перестройкой клуба.

«Посмотрим на новый состав «Миннесоты». Эдвардс ещё разочаруется в этой трансформации «Вулвз». Я бы не стал обменивать Наза Рида. У них больше нет четвёрки. На мой взгляд, они поставили своего тренера в безвыходную ситуацию, потому что в ростере одни защитники. Вы будете играть быстро, но подборов не получите. У них нет игроков, которым можно было бы отдать мяч под кольцо.

Я вижу много переменных, которых больше нет в команде по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом году у них были все эти положительные моменты, была сплочённость», — сказал Хардуэй в видео на YouTube-канале Crossover Podcast.

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