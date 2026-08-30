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Тренер «Зенита» Иванович поделился ожиданиями от матча с «Партизаном»

Тренер «Зенита» Иванович поделился ожиданиями от матча с «Партизаном»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с белградским «Партизаном». Игра состоится 31 августа в рамках предсезонного сбора в Сербии.

— 31 августа «Зенит» сыграет против «Партизана». Какие у вас мысли перед игрой?
— Команда — представитель Евролиги. Для нас отличная возможность проверить себя в игре с таким соперником,— приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

Матч с «Партизаном» станет для «Зенита» третьим и заключительным на сборе в Белграде. Ранее петербуржцы сыграли вничью с австрийской «Веной» (79:79) и уступили сербскому ФМП (78:84).

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