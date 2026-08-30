Тренер «Бостона» Маззулла: быть в «Селтикс» — это и бремя, и огромная любовь

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла описал свой подход к наследию и заявил, что его главная цель — сделать команду настолько лучше, чтобы после его ухода о нём забыли.

«Если бы люди вокруг меня не делали то, что они делают… я бы вообще ничего не сделал. Больше всего я размышляю о том, что нужно быть готовым к тому, что тебя забудут. Наверное, в этом и заключается моя главная цель. Я хочу, чтобы обо мне забыли. Ведь это означает, что после тебя всё стало только лучше. Мне кажется, именно это и значит быть частью «Селтикс». Сколько бы ты ни играл, ни тренировал или ни работал на «Селтикс», твоя задача – удержать планку ровно там, где она находится, или поднять её ещё выше. Опускать нельзя. Если ты уходишь и всё становится хуже, это твоя вина.

Если ты уходишь, а они побеждают и о тебе забыли, значит, ты выполнил свою задачу. Я говорю об этом с тренерским штабом каждый день. Наша работа заключается в том, чтобы однажды быть забытыми, потому что мы сделали своё дело. Всё это стало частью чего-то большего, чем ты сам. Быть в «Селтикс» – это и бремя, и огромная любовь… Но прежде всего это ответственность. Думаю, мы могли бы перенести этот принцип и в нашу повседневную жизнь. Могу ли я оставить всё после себя в настолько лучшем состоянии, чтобы обо мне и не вспоминали, потому что следующий человек пришёл и оказался ещё лучше?» — приводит слова Маззулы журналист Джош Чемберс в социальной сети Х.