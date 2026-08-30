Баскетболистка «Чикаго Скай» назвала мужчин главной проблемой женской NBA

Баскетболистка клуба WNBA «Чикаго Скай» Наташа Клауд назвала главную причину проблем лиги.

«Мужчины — проблема. Мы просим защитить нас, и именно так выглядит их защита. Мужчины сейчас ноют, что надо защитить WNBA. Но именно они говорили, что нам не надо платить. Что не надо в нас инвестировать. Что это смехотворно. Те же люди абсолютно не уважают чёрных женщин. Если защищать женщин, то всех», — приводит слова Клауд New York Times.

Отметим, что баскетболистка была выбрана на драфте WNBA 2015 года во втором раунде под общим 15-м номером командой «Вашингтон Мистикс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.