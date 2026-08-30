15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Словении обыграла Венгрию в отборочном матче к ЧМ-2027

Сборная Словении обыграла Венгрию в отборочном матче к ЧМ-2027
Комментарии

Мужская сборная Словении по баскетболу одержала победу над национальной командой Венгрии в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 30 августа на стадионе «Хала Тиволи» в Любляне, Словения. Матч завершился со счётом 92:77 (25:17, 18:19, 32:23, 17:18).

ЧМ-2027 — Европа
30 августа 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Словения
Окончен
92 : 77
Венгрия

Самым результативным игроком в составе словенской команды стал звёздный 33-летний защитник клуба «Дубай» Клемен Препелич. Он набрал 19 очков.

В составе сборной Венгрии отметился 27-летний форвард «Валенсии» Нейтан Рьюверс. Он набрал 19 очков.

После этого матча у сборной Словении четыре победы в восьми играх. Венгрия потерпела четвёртое поражение в квалификации чемпионата мира — 2027.

Материалы по теме
Сборная Франции обыграла Швецию в отборочном матче к ЧМ-2027, Вембаньяма набрал 18 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android