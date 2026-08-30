Сборная Словении обыграла Венгрию в отборочном матче к ЧМ-2027

Мужская сборная Словении по баскетболу одержала победу над национальной командой Венгрии в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 30 августа на стадионе «Хала Тиволи» в Любляне, Словения. Матч завершился со счётом 92:77 (25:17, 18:19, 32:23, 17:18).

Самым результативным игроком в составе словенской команды стал звёздный 33-летний защитник клуба «Дубай» Клемен Препелич. Он набрал 19 очков.

В составе сборной Венгрии отметился 27-летний форвард «Валенсии» Нейтан Рьюверс. Он набрал 19 очков.

После этого матча у сборной Словении четыре победы в восьми играх. Венгрия потерпела четвёртое поражение в квалификации чемпионата мира — 2027.