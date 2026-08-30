Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты матчей 30 августа

В воскресенье, 30 августа, состоялись отборочные матчи к чемпионату мира по баскетболу – 2027. Всего в рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Результаты на 30 августа:

Нидерланды — Хорватия — 99:101;

Польша — Германия — 94:96 ОТ;

Швеция — Франция — 69:84;

Эстония — Финляндия — 67:96;

Латвия — Израиль — 85:70;

Словения — Венгрия — 92:77.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии (83:77). Отметим, что чемпионат мира по баскетболу – 2027 пройдёт в Катаре.