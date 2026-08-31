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Вембаньяма эмоционально высказался о своём возвращении в сборную Франции

Вембаньяма эмоционально высказался о своём возвращении в сборную Франции
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Звёздный центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма признался, что ему было тяжело прощаться с национальной командой после победы над Швецией (84:69) в квалификации чемпионата мира — 2027.

ЧМ-2027 — Европа
30 августа 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Швеция
Окончен
69 : 84
Франция

«Да, есть чувство разочарования. Я не ожидал, что мне будет настолько тяжело. Было очень приятно снова увидеть ребят, которых я знаю уже столько лет. Теперь будет странно снова с ними расстаться. Прошло много времени с моего последнего матча за Францию.

Тогда у меня была другая роль. Думаю, с тех пор я стал старше, хотите верьте, хотите нет. Я вернулся и стал больше ценить хорошие моменты», — приводит слова Вембаньямы издание L’Équipe.

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