Вембаньяма эмоционально высказался о своём возвращении в сборную Франции

Звёздный центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма признался, что ему было тяжело прощаться с национальной командой после победы над Швецией (84:69) в квалификации чемпионата мира — 2027.

«Да, есть чувство разочарования. Я не ожидал, что мне будет настолько тяжело. Было очень приятно снова увидеть ребят, которых я знаю уже столько лет. Теперь будет странно снова с ними расстаться. Прошло много времени с моего последнего матча за Францию.

Тогда у меня была другая роль. Думаю, с тех пор я стал старше, хотите верьте, хотите нет. Я вернулся и стал больше ценить хорошие моменты», — приводит слова Вембаньямы издание L’Équipe.