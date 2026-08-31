«Я и представить не мог». Браун трогательно попрощался с Бостоном на прощальной вечеринке

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун устроил прощальную вечеринку в Бостоне. На прощании он с теплотой обратился к городу и фанатам «Бостон Селтикс».

«Когда я только приехал в этот город, я поклялся бороться за него. Здесь я встретил столько замечательных людей — соседей, которые поддерживали меня в сообществе, наставников, помогавших мне взрослеть, и болельщиков, которые не переставали верить в меня, даже когда я сам в себе сомневался. Я люблю вас всех.

«Когда я только приехал в Бостон, я и представить не мог, что получу такое признание. Моя бабушка и мама всегда учили меня быть частью своего сообщества и отдавать ему то, что можешь. Я никогда не думал, что удостоюсь такой чести, что сейчас даже не знаю, что и сказать. Я делал это не ради славы — я просто глубоко благодарен за ту любовь, которую здесь получил. Поверьте, это взаимно. Бостон, я люблю вас всех. Словами этого не выразить. Спасибо тебе, Бостон», — сказал Браун на одном из видео, опубликованном в социальной сети X.

Напомним, этим летом Джейлен Браун был обменян из «Бостона» в «Филадельфию».