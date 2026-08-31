Крис Уэббер рассказал, как его контракт новичка на $ 75 млн заставил НБА изменить правила

Легенда НБА Крис Уэббер рассказал, что его 15-летний контракт новичка на $ 75 млн с опцией игрока после первого года фактически заставил лигу изменить правила.

«В мой первый сезон мне сказали: «Мы дадим тебе самый большой контракт в истории, но после первого года у тебя будет право выйти из него». Они объяснили это тем, что, мол, риск есть риск: если ты получишь травму, всё равно будешь полностью защищён, потому что решение остаётся за тобой. Контракт был на 15 лет и $ 75 млн, очень щедро гарантированный, но мы всё это сделали именно ради возможности отказаться от него. Я стал новичком года, а потом воспользовался правом выхода. Я всегда говорил Шаку: «Спасибо, брат». Потому что я тихо забирал свои деньги и просто ждал, пока Шак подпишет новый контракт, чтобы потом сделать то же самое и выбить себе большой договор.

Но против меня устроили настоящую кампанию, столько было грязи и негатива. Я умолял владельцев: «Пожалуйста, я хочу остаться и играть здесь». А они холодно ответили: «Нет». Тогда мой агент сказал: «Знаешь, ты можешь уйти в другую команду и сейчас подписать однолетний контракт». И вот я, идиот, отправился в команду-аутсайдер и стал партнёром Джувана Ховарда. Джуван даже не знал, что я приеду. Вот так всё и началось с моим переходом в «Уорриорз», и мне пришлось отказаться от контракта уже после первого года. А из-за того, что тогда сделал мой юрист, в НБА больше никто не может подписать долгосрочный контракт с опцией выхода после первого года. И однолетние контракты тоже больше не подписывают — потому что я в Вашингтоне дважды подряд подписывал именно однолетние соглашения, просто чтобы дождаться момента и уйти», — рассказал Уэббер на YouTube-канале All The Smoke.