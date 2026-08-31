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«Это было уморительно». Тай Лоусон высмеял выступление агента Жонатана Куминги

«Это было уморительно». Тай Лоусон высмеял выступление агента Жонатана Куминги
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Агент форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Жонатана Куминги, Аарон Тёрнер, в недавнем эфире прокомментировал контрактную ситуацию баскетболиста и заявил, что деньги не должны стоять выше баскетбола.

Бывший игрок НБА Тай Лоусон тут же отреагировал на эти слова, репостнув комментарий и написав: «Жонатану Куминге прямо сейчас нужно уволить своего агента. Немедленно отправьте ему уведомление: «Вы уволены». Честно, я вообще не ожидал, что этот парень сможет встать перед камерой и давать такие интервью — это просто уморительно».

Контракт Куминги с «Миннесотой» рассчитан на два года и $ 13 млн с опцией игрока на второй сезон. При этом, по словам Тёрнера, у форварда был вариант с трёхлетним предложением от «Голден Стэйт» на $ 75 млн.

Разница в гарантированных деньгах между этими предложениями — $ 62 млн, и это при том, что Куминга был выбран под седьмым номером драфта НБА 2021 года.

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