«Папина маленькая принцесса!» Леброн Джеймс поделился фото с дочерью

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс опубликовал несколько фотографий, признавшись в безграничной любви к своей дочери Жури.

«Папина маленькая принцесса! Навсегда моя любовь. Я люблю тебя, малыш, эту любовь невозможно выразить словами!» — написал Джеймс.

Леброн Джеймс с дочерью Жури Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Стоит отметить, что в июле Леброн публично рассказал, что самым важным человеком, повлиявшим на его решение о переходе в другую команду, стала не жена, не агент и не звёздные партнёры по лиге, а его дочь Жури. На Fanatics Fest баскетболист признался, что именно «почти 12-летняя дочь несёт на себе весь этот груз». Леброн сам отвёл Жури в сторону и сказал ей, что не хочет, чтобы она узнала об этом от кого-то другого: он больше не будет играть за «Лейкерс» и не сможет всё время быть дома.

После этого он попросил дочь поделиться своими чувствами. Сейчас Жури — единственная из троих детей Джеймса, кто по-прежнему живёт с родителями на постоянной основе.