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«Мусор. Полный мусор». Чемпион НБА Ченнинг Фрай — о «Бруклине» в сезоне-2026/2027

«Мусор. Полный мусор». Чемпион НБА Ченнинг Фрай — о «Бруклине» в сезоне-2026/2027
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Чемпион НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай резко высказался о перспективах «Бруклин Нетс» в сезоне-2026/2027, за который выступает 20-летний россиянин Егор Дёмин.

«Мусор. Полный мусор. Но ладно, «Нетс» хотя бы получат ещё один драфт-пик. Помимо [Майкла] Портера и [Джулиуса] Рэндла — кого здесь вообще нельзя трогать? Кто составляет костяк? Кто неприкасаемый? У «Нетс» слишком много пробелов», — заявил Фрай на YouTube-канале Road Trippin' Show.

Стоит отметить, что предстоящая регулярка станет для «Бруклина» одной из самых тяжёлых в лиге. Так, согласно опубликованному календарю НБА, команде предстоит провести 16 серий бэк-ту-бэков — то есть играть два дня подряд. Это максимум в лиге наравне с «Нью-Орлеан Пеликанс».

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