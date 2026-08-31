15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун: мой настрой в этом году — убивать. Я хочу крови

Джейлен Браун: мой настрой в этом году — убивать. Я хочу крови
Комментарии

Форвард Джейлен Браун, недавно перешедший в «Филадельфию Сиксерс», поделился своим настроем на сезон-2026/2027 НБА в новой команде.

«Мой настрой в этом году — убивать. Я хочу крови в этом году. Вот такой у меня менталитет», — заявил Браун на своём Twitch-канале.

Переход Брауна в «Филадельфию» стал одним из самых громких обменов межсезонья-2026. «Бостон Селтикс» отправил своего лидера к принципиальному сопернику в обмен на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде драфта и два — во втором.

Контракт 29-летнего баскетболиста, подписанный ещё в «Бостоне», полностью гарантирован и действует до конца сезона-2028/2029.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Переезд обернулся ударом молнии. Первые дни чемпиона НБА в «Филадельфии» не задались
Видео
Переезд обернулся ударом молнии. Первые дни чемпиона НБА в «Филадельфии» не задались
Видели, как Егор Дёмин проводит лето? Он времени не теряет и играет со звёздами НБА
Видео
Видели, как Егор Дёмин проводит лето? Он времени не теряет и играет со звёздами НБА