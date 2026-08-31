Джейлен Браун: мой настрой в этом году — убивать. Я хочу крови

Форвард Джейлен Браун, недавно перешедший в «Филадельфию Сиксерс», поделился своим настроем на сезон-2026/2027 НБА в новой команде.

«Мой настрой в этом году — убивать. Я хочу крови в этом году. Вот такой у меня менталитет», — заявил Браун на своём Twitch-канале.

Переход Брауна в «Филадельфию» стал одним из самых громких обменов межсезонья-2026. «Бостон Селтикс» отправил своего лидера к принципиальному сопернику в обмен на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде драфта и два — во втором.

Контракт 29-летнего баскетболиста, подписанный ещё в «Бостоне», полностью гарантирован и действует до конца сезона-2028/2029.