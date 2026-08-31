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Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 31 августа

Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 31 августа
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Сегодня, 31 августа, состоятся отборочные игры мужского чемпионата мира по баскетболу — 2027. Всего в рамках игрового дня запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Расписание на 31 августа:

18:30 — Литва — Босния и Герцеговина;
19:00 — Греция — Испания;
20:30 — Италия — Сербия;
21:00 — Португалия — Грузия;
21:30 — Черногория — Украина;
22:30 — Исландия — Турция.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.

Как прошёл минувший игровой день:
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