Егор Дёмин высказался об игроках «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о подходе клуба к формированию состава и подчеркнул важность характера игроков для создания здоровой атмосферы в раздевалке.

«Все они отличные игроки. Думаю, ещё важнее то, что эта организация обращает внимание на личности и характер парней. Так что мы можем быть уверены, что любой человек, который придёт в команду, будет хорошим человеком.

Думаю, создать отличную и здоровую атмосферу в раздевалке — самая важная часть процесса. А уже оттуда выстраивать культуру как на площадке, так и за её пределами, которая поможет нам играть более слаженно. А это, в свою очередь, будет способствовать победам», — приводит слова Дёмина Sports Illustrated.

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