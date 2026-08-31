15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин высказался об игроках «Бруклина»

Егор Дёмин высказался об игроках «Бруклина»
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о подходе клуба к формированию состава и подчеркнул важность характера игроков для создания здоровой атмосферы в раздевалке.

«Все они отличные игроки. Думаю, ещё важнее то, что эта организация обращает внимание на личности и характер парней. Так что мы можем быть уверены, что любой человек, который придёт в команду, будет хорошим человеком.

Думаю, создать отличную и здоровую атмосферу в раздевалке — самая важная часть процесса. А уже оттуда выстраивать культуру как на площадке, так и за её пределами, которая поможет нам играть более слаженно. А это, в свою очередь, будет способствовать победам», — приводит слова Дёмина Sports Illustrated.

Читайте далее:
Видели, как Егор Дёмин проводит лето? Он времени не теряет и играет со звёздами НБА
Видео
Видели, как Егор Дёмин проводит лето? Он времени не теряет и играет со звёздами НБА

Главные новости дня:

Комментарии