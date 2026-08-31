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Главный тренер «Бруклина» оценил состав команды

Главный тренер «Бруклина» оценил состав команды
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился мнением о принципах формирования команды и подчеркнул важность характера игроков и их готовности работать на общий результат.

«Думаю, самое важное для нас — характер. Когда вы строите организацию и команду, вам нужны люди, которым важны одни и те же вещи. Речь не о них самих, а о группе и о том, насколько усердно они готовы работать, чтобы вместе добиться поставленных целей. Полагаю, сейчас каждый, кого мы приглашаем или уже пригласили, поможет нам сделать следующий шаг.

Речь не о том, чтобы пройти путь от нуля до ста за один момент. Речь о том, чтобы становиться лучше. Все эти игроки, которых мы хотим пригласить или уже пригласили, готовы действовать неэгоистично, находить общий язык с партнёрами и выкладываться в каждом матче. Поэтому я очень доволен тем, где мы сейчас находимся как команда, и мы продолжим работать», — приводит слова Фернандеса Sports Illustrated.

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