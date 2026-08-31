Сборная Палестины установила несколько рекордов ФИБА, разгромив соперника с разницей «+90»

Сборная Палестины установила сразу несколько рекордов, разгромив национальную команду Мальдив со счётом 168:78 в группе B предварительной квалификации Кубка Азии ФИБА 2029 года.

Матч состоялся в Алма-Ате (Казахстан) во дворце спорта имени Балуана Шолака. Как информирует пресс-служба ФИБА, Палестина установила рекорд по разнице в счёте в истории квалификаций Кубка Азии.

Предыдущий рекорд принадлежал Бахрейну, который в предварительной квалификации 2018 года обыграл Бангладеш со счётом 126:52.

Также сборная Палестины установила рекорд по количеству очков в одном матче среди всех соревнований ФИБА, включая чемпионат мира и Олимпиаду. Ранее национальная команда США со счётом 156:73 разгромила Нигерию в матче группового этапа Олимпиады-2012.

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