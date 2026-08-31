Назван игрок, который мог оказаться в «Филадельфии» вместо Леброна Джеймса

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Брюс Браун мог перейти в «Филадельфию Сиксерс», если бы команда не подписала четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса, сообщает журналист Джейк Фишер в социальных сетях.

Брюсу Брауну 30 лет. Американец был выбран на драфте 2018 года под общим 42-м номером клубом «Детройт Пистонс». Впоследствии он выступал за «Бруклин Нетс», «Денвер Наггетс», «Индиану Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс». Становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвера».

Леброн Джеймс отреагировал на то, как тренер Лю проигнорировал рэпера