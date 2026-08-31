15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок, который мог оказаться в «Филадельфии» вместо Леброна Джеймса

Назван игрок, который мог оказаться в «Филадельфии» вместо Леброна Джеймса
Комментарии

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Брюс Браун мог перейти в «Филадельфию Сиксерс», если бы команда не подписала четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса, сообщает журналист Джейк Фишер в социальных сетях.

Брюсу Брауну 30 лет. Американец был выбран на драфте 2018 года под общим 42-м номером клубом «Детройт Пистонс». Впоследствии он выступал за «Бруклин Нетс», «Денвер Наггетс», «Индиану Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс». Становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвера».

Читайте далее:
Леброн Джеймс с трудом принял роль третьей опции в «Лейкерс» — The Athletic

Леброн Джеймс отреагировал на то, как тренер Лю проигнорировал рэпера

Комментарии